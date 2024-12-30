Samanyolu Haber /Dünya / Gazprom Moldova’ya gaz tedarikini kesiyor /30 Aralık 2024 17:57

Gazprom Moldova’ya gaz tedarikini kesiyor

Gazprom, ödenmeyen borçlarından dolayı Moldova’ya gaz tedarikini sonlandıracağını duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Rus enerji devi Gazprom, Moldova’ya doğal gaz tedarikini 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen durduracağını duyurdu. Şirket, bu kararın gerekçesi olarak Moldovagaz’ın borçlarını ödememesini gösterdi.

Gazprom’un Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Sözleşme hükümleri ve Rus mevzuatının geçerli normlarına dayanarak, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Moldova’ya doğal gaz sevkiyatı günlük sıfır metreküple sınırlandırılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Gazprom, Moldova tarafının gaz tedarikine ilişkin borcunu ödemeyi reddettiğini ve bunun mevcut sözleşmenin şartlarının ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı. Şirket, Moldovagaz’a bu durumla ilgili resmi bir bildirim göndererek, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonuçlarına dikkat çekti.

Ayrıca Gazprom, sözleşmeyi tek taraflı feshetme, Moldovagaz’dan sözleşmeye uymadığı için zarar tazmini ve para cezası talep etme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Gazprom, gaz tedarikiyle ilgili kısıtlama kararının, Moldova’ya aksi yönde yazılı bir bildirim yapılana kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Gazprom’un bu kararı, Moldova’nın enerji tedariki üzerindeki baskıyı artırırken, borç krizine çözüm bulunamaması halinde krizin büyümesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazprom Moldova’ya gaz tedarikini kesiyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:43