Gazprom Moldova’ya gaz tedarikini kesiyor

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rus enerji devi Gazprom, Moldova’ya doğal gaz tedarikini 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen durduracağını duyurdu. Şirket, bu kararın gerekçesi olarak Moldovagaz’ın borçlarını ödememesini gösterdi.



Gazprom’un Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Sözleşme hükümleri ve Rus mevzuatının geçerli normlarına dayanarak, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Moldova’ya doğal gaz sevkiyatı günlük sıfır metreküple sınırlandırılacaktır” ifadelerine yer verildi.



Gazprom, Moldova tarafının gaz tedarikine ilişkin borcunu ödemeyi reddettiğini ve bunun mevcut sözleşmenin şartlarının ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı. Şirket, Moldovagaz’a bu durumla ilgili resmi bir bildirim göndererek, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonuçlarına dikkat çekti.



Ayrıca Gazprom, sözleşmeyi tek taraflı feshetme, Moldovagaz’dan sözleşmeye uymadığı için zarar tazmini ve para cezası talep etme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.



Gazprom, gaz tedarikiyle ilgili kısıtlama kararının, Moldova’ya aksi yönde yazılı bir bildirim yapılana kadar yürürlükte kalacağını belirtti.



Gazprom’un bu kararı, Moldova’nın enerji tedariki üzerindeki baskıyı artırırken, borç krizine çözüm bulunamaması halinde krizin büyümesi bekleniyor.