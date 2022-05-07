Gazprom'dan Avrupalı müşterilerine mektup

Gazprom, Avrupalı müşterilerine gönderdiği mektupta ödemelere dair endişeleri gidermeye çalıştı.





Enerji devinin müşterilerine ilettiği yazıda ödemelerini yaptırımları ihlal etmeden yapabileceklerine ilişkin güvence verdi.





Bloomberg tarafından görülen yazıda Gazprom ruble ile ödemeyi netleştiren Kremlin kararının 4 Mayıs'ta yayımlandığı, nakit akışlarında şeffaflık olacağı ve ödemelere üçüncü partilerin karışmayacağı belirtildi.





Ruble ile gaz ödemesinin Avrupa'da yaptırımları ihlal edeceği belirtilmişti.