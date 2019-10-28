Samanyolu Haber /Gündem / Gazprom'un Türk Akım inşaatını yapan şirketinin hisselerine el konuldu /28 Ekim 2019 12:12

Gazprom'un Türk Akım inşaatını yapan şirketinin hisselerine el konuldu

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz Türkiye'yi de etkiledi. Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın başvurusu üzerine, Türk Akım doğalgaz projesi inşaatını da yapan Gazprom'un yan şirketlerinden South Stream Transport B.V. şirketinin hisseleri donduruldu.

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Naftogaz'ın Hollanda'daki bir mahkemeye başvurusunun ardından alınan kararı Rus yetkililer de doğruladı.

Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "İnşaat çalışmaları devam ediyor. Sorumlu şirket, vadesi içinde projenin tamamlanacağının garantisini verdi" diye konuştu. 

Şikayeti yapan Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko ise, Amsterdam Bölge Mahkemesinin Türk Akım projesinin inşasından ve yönetiminden sorumlu South Stream Transport B.V.’ye ait tüm hisseleri dondurduğunu duyurdu.

Vitrenko, mahkemenin kararıyla ilgili, "Gazprom'un Hollanda'daki hisselerini hileli bir şekilde icradan bir gün önce Transgaz Krasnodar LLC şirketine transfer etmesi nedeniyle South Stream Transport B.V.'ye ait hisselerinin yüzde 100'ü donduruldu" yorumunu yaptı.

South Stream de kararı doğruladı ve, "Bu durum Türk Akım'ın inşaat sürecini etkilemeyecek. Şu anda, 2019'un sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Türk Akım doğal gaz boru hattı aracılığıyla ilk gaz sevkiyatına hazırlanıyoruz" açıklaması yaptı.

Rus Gazprom ile Ukraynalı Naftogaz, beş yıl önce Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti. 
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