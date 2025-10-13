Samanyolu Haber /Dünya / Gazze: 738 gün sonra tüm rehineler İsrail'e döndü /13 Ekim 2025 14:11

Gazze: 738 gün sonra tüm rehineler İsrail'e döndü

Hamas hayatta kalan son 20 rehineyi de serbest bıraktı. Böylece rehinelerin tamamı 738 günün ardından İsrail'e teslim edilmiş oldu.

SHABER3.COM

Kızılhaç 13 rehinenin daha İsrail'e teslim edilmesi sürecini tamamladı. Böylece 738 gün önce Gazze'ye kaçırılıp hayatta kalan tüm rehineler İsrail'e dönmüş oldu.

Gelişme, İsrail genelinde coşku ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin mahkûmun salıverilmesi süreci de başladı. Ömür boyu hapis cezası almış 154 Filistinlinin İsrail ve Filistin toprakları dışında, üçüncü ülkelere sınır dışı edileceği açıklandı.

Bu arada İsrail basını sürpriz bir kararla İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da bugün öğleden sonra Mısır'da yapılacak zirveye katılabileceği aktardı. Ancak Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada bu haberler yalanlandı ve İsrail Başbakanı'nın Mısır'a seyahat etmeyeceği belirtildi. Gazze konulu toplantı savaşan taraflar İsrail veya Hamas'tan temsilciler olmaksızın yapılacak.
