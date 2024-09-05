Gazze ateşkesi için dikkat çeken iddia: Anlaşmasının yüzde 90'ı tamamlandı





Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD'li yetkili, şu an masada olan anlaşma önerisinin daha önce Hamas'ın temmuz ayında mutabık kaldığı metinle çok büyük oranda örtüştüğünü anlattı. Yetkili, anlaşma metninde 18 bölüm olduğunu, bunların 14'ünde anlaşıldığını ve önceki metinle aynı olduğunu, 1 bölümün teknik detaylarla ilgili olduğunu ve kalan 3 bölümde ise Filistinli mahkumlarla Hamas'ın elindeki esirlerin takasıyla ilgili detayların bulunduğunu belirtti.

'HAMAS'IN SÜRECE DAHİL OLMASI GEREKİYOR'

Geçen hafta sonu İsrailli 6 esirin hayatını kaybetmesinin söz konusu müzakere sürecini belli ölçüde zora soktuğunu ve bunu kabul etmeleri gerektiğini ifade eden yetkili, şu anda öncekine göre daha az sayıda esir olduğunu ve bunun hem ABD hem İsrail tarafında hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Yetkili, buna rağmen esir takası konusunda ciddi mesafe alındığını ve bu konunun tamamen çözülebileceğine inandığını belirtti.

PHILADELPHI KORİDORU TARTIŞMASI

Öte yandan halen üzerinde müzakerelerin devam ettiği bir diğer ana başlığın Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin kalıp kalmayacağı olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, 3 aşamalı anlaşmanın birinci aşamasında İsrail'in "nüfusu yoğun bölgelerden çekilmesi" maddesinin bulunduğunu ve koridorun bu bağlamda tartışma konusu olduğunu hatırlattı.

ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının esas olarak tamamlandığını, "tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphi Koridoru" ile ilgili müzakerelerin ise taraflar arasında sürdüğünü bildirdi. ABD'li üst düzey bir yetkili, telekonferans yoluyla düzenlenen basın brifinginde, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu ve görüşmelerdeki detayları değerlendirdi.ABD'li yetkili, esir takasıyla ilgili bölümlerde halen müzakere edilmesi gereken başlıklar olduğunu kaydederek, "Esas olarak (ateşkes) bu anlaşmanın yüzde 90'ında mutabık kalınmış durumda" dedi.ABD'li yetkili, "Tutuklu takası bu anlaşmanın temel bileşenlerinden biri ve şu anda müzakereleri sürüyor ancak Hamas'ın bu sürece dahil olması gerekiyor, aksi halde ilerleyemeyiz" şeklinde konuştu.İsrail'in, Philadelphi Koridoru'nda belli sayıda askerini "güvenlik" gerekçesiyle tutmak istediğini söyleyen ABD'li kıdemli yetkili, "Anlaşmada Philadelphi Koridoru'ndan bahsedilmiyor. Anlaşmanın söylediği şey, (İsrail'in) nüfusu yoğun bölgelerden geri çekilmesi diyor. Burada tartışma, Philadelphi Koridoru'nun nüfusu yoğun bir yer olup olmadığı üzerine başladı ki burası esasen Gazze ile Mısır sınırı arasında bir yol. İsrailliler bu konuda son birkaç haftadır koridor boyunca askeri varlıklarını önemli ölçüde azaltacak bir öneri geliştirdiler ki bu aslında anlaşmayla teknik olarak uyumlu" değerlendirmesini yaptı.İsrail'in koridordaki asker sayısını azaltıp buna mukabil belli bir kısmını koridor boyunca tutmasının "anlaşmayla uyumlu" olduğunu savunan ABD'li yetkili, buna karşılık İsrail'in halen bazı düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti. Tutuklularla esirlerin değişimi konusunun yanında Philadelphi Koridoru boyunca İsrail askeri kalıp kalmayacağı konusundaki tartışmaların sürdüğünü vurgulayan ABD'li yetkili, bu konuları çözebilmek için hem İsrail hem de Mısır ve Katar üzerinden Hamas tarafıyla müzakerelerin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.