Gazze ateşkesinde son durum: İsrail imzalayacak mı?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamas ile ateşkes ve rehin takasını öngören anlaşma, İsrail'i sallayan bir siyasi krizden sonra sağlandı. İsrail kabinesi, bugün toplanarak ateşkesi ve rehin takasını oylayacak.





Bu esnada Netanyahu, anlaşmanın Katar'ın Doha şehrinde, İsrail temsilcileri tarafından resmen imzalandığını doğruladı. Ancak anlaşmanın Cumartesi gününe kadar resmen onaylanmayacağını belirtti.





ATEŞKES İSRAİL HÜKÜMETİNİ SARSTI

Hamas'ı "son anda yeni maddeler eklemeye çalışmakla" suçlayan Netanyahu, savaşın bitmesine karşı olan bakanlarıyla yaşadığı kriz sebebiyle ateşkesin tarihini bir gün ertelemiş oldu.





Netanyahu, Cuma günü güvenlik kabinesini toplayacak ve ardından tam kabine anlaşmayı onaylamak için bir araya gelecek. Aşırı sağ, ateşkesin kabulü halinde hükümetten çekileceğinin taahhüdünü verirken İsrail muhalefeti aşırı sağ siyasetçileri "hain" olarak tasvir etti.





Cumartesi günü yapılacak bir parlamento oylaması ve güvenlik kabinesi görüşmesinden sonra, ateşkesin Pazartesi günü yürürlüğe geçmesi bekleniyor.





'BEN GELENE KADAR OLSA İYİ OLUR'

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze’deki İsrail-Hamas ateşkesinin gelecek hafta yemin ederek göreve başlamasından önce tamamlanması gerektiğini söyledi.





Trump, bir katıldığı bir radyo programında, “Bu anlaşma bizim müdahalemiz olmadan asla gerçekleşmezdi. Bu olmadan rehineler muhtemelen bir daha asla serbest kalmazdı” dedi ve "ben yemini etmeden ateşkes sağlanmış olursa, iyi olur" dedi.





ABD Başkanı Biden ise, "dostu Netanyahu'nun" Filistinli insanların ihtiyaçlarına dikkat etmesi gerektiği ve ateşkesi korumak için sorumluluk almasının önemli olduğunu söyledi.