Samanyolu Haber /Dünya / Gazze’de ateşkes an meselesi! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklama /02 Temmuz 2025 23:14

Gazze’de ateşkes an meselesi! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın gece saatlerinde "İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" açıklamasının ardından Hamas ve İsrail'den açıklama geldi. Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takası için arabulucu ülkelerden gelen yeni teklifi değerlendirmeye aldıklarını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise Hamas ile ateşkese varma konusunda ciddi olduklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın gece saatlerinde "İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" duyurusunun ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki saldırının sona erdirilmesi, İsrail ordusunun geri çekilmesinin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere acil yardım ulaştırılması" yönünde bir ateşkes teklifine yönelik görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, arabuluculardan bir teklif geldiği belirtilirken, ateşkes anlaşmasına varmak amacıyla müzakere masasına dönülmesi için "fikir ayrılıklarının giderilmesi" konusunda görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

Mısırlı bir yetkiliye göre, Hamas heyetinin, bugün Kahire'de Mısır ve Katarlı arabulucularla ateşkes teklifini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

İSRAİL: 'ATEŞKES KONUSUNDA CİDDİYİZ'

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Hamas ile ateşkese varma konusunda ciddi olduklarını söyledi. Hamas'ın elindeki 50 rehineyi serbest bırakır ve silah bırakırsa savaşın yarın sona erebileceğine dikkat çeken Saar, “Rehine anlaşması ve ateşkese ulaşma konusundaki irademizde ciddiyiz. (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff’un önerilerine evet dedik. Bazı olumlu işaretler var. Şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama hedefimiz, en kısa sürede dolaylı görüşmelere başlamak.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın, Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.
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