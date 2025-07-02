Gazze’de ateşkes an meselesi! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklama

Mısırlı bir yetkiliye göre, Hamas heyetinin, bugün Kahire'de Mısır ve Katarlı arabulucularla ateşkes teklifini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.





Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Hamas ile ateşkese varma konusunda ciddi olduklarını söyledi. Hamas'ın elindeki 50 rehineyi serbest bırakır ve silah bırakırsa savaşın yarın sona erebileceğine dikkat çeken Saar, “Rehine anlaşması ve ateşkese ulaşma konusundaki irademizde ciddiyiz. (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff’un önerilerine evet dedik. Bazı olumlu işaretler var. Şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama hedefimiz, en kısa sürede dolaylı görüşmelere başlamak.” diye konuştu.





ABD Başkanı Donald Trump'ın gece saatlerinde "İsrail, 60 günlük ateşkesi kesinleştirmek için gerekli şartları kabul etti" duyurusunun ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki saldırının sona erdirilmesi, İsrail ordusunun geri çekilmesinin sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere acil yardım ulaştırılması" yönünde bir ateşkes teklifine yönelik görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, arabuluculardan bir teklif geldiği belirtilirken, ateşkes anlaşmasına varmak amacıyla müzakere masasına dönülmesi için "fikir ayrılıklarının giderilmesi" konusunda görüşmeler yapıldığı aktarıldı.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın, Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.