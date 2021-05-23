Gazze’de ateşkes devam ediyor: İsrail ile Hamas arasında müzakereler yoğunlaştı

Ortadoğu’da sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için Mısır’ın arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdüğü bildirildi. Hamas’tan yapılan açıklamada, Mısır delegasyonunun İsrail ile Gazze Şeridi arasında gidip geldiği, müzakerelerde Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yardımın öne çıktığı belirtildi.





ABD Başkanı Joe Biden’in iki devletli çözüm çağrısından sonra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bölgeye gideceği bildirildi. Beyaz Saray’a yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, Blinken’in bölgede çarşamba günü İsrail, perşembe günü de İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria’daki Filistin Özerk Yönetimi ile temaslarda bulunacağı kaydediliyor.





Reuters haber ajansına konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Blinken’ın ziyaretinin Mısır’ın ve ABD’nin arabulucuğu ile varılan ateşkesi sağlamlaştırma amacı taşıdığını aktardı. Aynı kaynak, Blinken’ın Gazze’yi ziyaret etmeyeceğini, Batı Şeria’da bulunan Mahmud Abbas ile görüşeceğini söyledi.





ABD VE AB İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ SAVUNDU

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu sorununun çözümünün en doğru yolunun iki devletli çözüm olduğunu söyledi. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, her iki tarafın radikallerinden de çatışmayı durdurmalarını talep etti. ABD Başkanı, çatışmaların durdurulmasının Batı Şeria’daki Filistinlilerin güvenliği için şart olduğunu da belirtti. Biden ayrıca, Arap veya Yahudi olmasından bağımsız tüm İsrailli vatandaşların eşit muamele görmesi gerektiğini savundu. ABD Başkanı Filistinlilerden ise İsrail’i tanımalarını talep etti ve “’İsrail’in bağımsız devlet olarak varlığı meşrudur’ denmediği sürece barış tesis edilemez” diye konuştu.





Avrupa Birliği (AB) de bölgede süren ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki devletli çözüm için müzakere masasına geri dönülmesini talep etti.





ATEŞKESE BÜYÜK ÖLÇÜDE UYULUYOR

İsrail ile Hamas arasında varılan ve perşembeyi cumaya bağlayan geceden itibaren yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğu bildiriliyor. Böylece hem İsrail hem de Gazze Şeridi’nde insanların ‘normal hayata’ yavaş yavaş dönmeye çalıştığı bildiriliyor.





Ateşkesin devam etmesi için Mısır arabuluculuğunda görüşmeler de sürüyor.





Sağlık kurumu yetkilileri, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 248 olduğunu duyurdu. İsrail tarafında ise Hamas’ın roketatarlı saldırılarında 13 kişi öldü.





Doğu Kudüs’te Cuma günü, Filistinliler ve İsrail polisi arasında yaşanan gerginliğe karşın, Hamas ateşkesi bozacak bir adım atmadı.





BM’DEN ATEŞKESE BAĞLI KALINMASI ÇAĞRISI

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ortak bir açıklama yaparak, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması çağrısında bulundu.





BM Güvenlik Konseyinin ortak yazılı açıklamasında, 11 günlük krizin ardından varılan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.





“Güvenlik Konseyi, (taraflara) ateşkese tamamen uyulması çağrısında bulundu.” ifadesinin kullandığı açıklamada, Mısır, diğer bölgesel aktörler, BM ve Orta Doğu Dörtlüsü’nün sürece olan katkısının takdir edildiği belirtildi.





Ateşkes anlaşmasından önce BM Güvenlik Konseyi’nde ateşkes için ortak açıklama çabalarına ABD katılmamış, Konsey o günlerde ortak bir açıklama yapamamıştı.