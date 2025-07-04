Samanyolu Haber /Dünya / Gazze’de barışa bir adım! Hamas'tan arabuluculara olumlu cevap /04 Temmuz 2025 23:57

Gazze’de barışa bir adım! Hamas'tan arabuluculara olumlu cevap

Hamas'ın açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiği anlamına gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı.

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Euronews'te yer alan habere göre Hamas, Gazze'de ateşkes için yapılan son öneriye "olumlu" yanıt verdiğini ancak uygulama konusunda daha fazla görüşmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hamas'ın açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 günlük ateşkes önerisini kabul ettiği anlamına gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı. Hamas ilk ateşkesin yaklaşık 21 aydır devam eden savaşı tamamen sona erdireceğine dair güvence istiyordu.

Hamas Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada "arabuluculara olumlu yanıt verdiğini" söyledi.

Açıklamada, "Hareket, bu çerçeveyi uygulayacak mekanizma üzerinde derhal bir müzakere turuna girmeye tüm ciddiyetiyle hazırdır" denildi.
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