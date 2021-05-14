Gazze’de bu hafta hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı

İsrail’in hava ve kara operasyonu sonucu Gazze’de pazartesiden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı.
Gazze'deki sağlık yetkilileri 31’i çocuk, 19’u kadın 119 kişinin hayatını yitirdiğini, 830 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail’de ise biri Gazze sınırında görev yapan asker, ikisi çocuk olmak üzere sekiz kişinin öldüğü duyuruldu.
Bugün bir açıklama yapan İsrail ordusu, kara kuvvetlerinin Gazze’den İsrail’e açılan tünellere yönelik operasyon yürüttüğünü fakat Gazze’ye girmediğini söyledi.
Hamas’ın Perşembe akşamı İsrail’e 55 roket gönderdiği açıklandı.
Öte yandan İsrail’de ülkenin Yahudi ve Filistinli toplulukları arasında gerilim devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yaşananların iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.
Savunma Bakanı Benny Gantz ise İsrail sokaklarındaki olayları engellemek için çok sayıda kolluk kuvvetinin görevlendirildiğini, 400’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu sabah Gazze’ye yönelik operasyonun “ihtiyaç duyulduğu sürece devam edeceğini” söyledi.
Gazze'de gece boyu süren İsrail saldırılarından korunmak için bazı Gazzeliler okullara sığındı.
Al Arabiya: İsrail, Mısır'ın ateşkes teklifini reddetti
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalı, İsrail'in, Filistin ile bir yıllık ateşkes için Mısır tarafından yapılan teklifi reddettiğini duyurdu.
Al Arabiya'ya konuşan kaynaklar, İsrail'in teklifi reddetmesinin ardından Mısır'ın bazı konularda iş birliğini dondurduğunu belirtti.
Haberde, Kahire'nin önerisinin birlikte koordine edilecek bir yıllık ateşkes, İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarının durdurulması ve Gazze'deki liderleri hedef alan suikastlerin son bulmasını kapsadığı duyuruldu.
Kahire, Filistinli tarafların ateşkese uymalarını sağlayacağı garantisi de verdi.
Ancak İsrail, Gazze'yi yöneten Hamas'ın silahlı kolunun tamamen yok edilene kadar ateşkes olmayacağını söyleyerek, teklife olumsuz yanıt verdi.
Haberde İsrail'in askeri operasyonları tamamlananan kadar uzun dönemli ateşkesi de reddeceğini ilettiği belirtildi.
Eş Şati mülteci kampında kalan Gazzelilerin sığındığı okuldan kareler...