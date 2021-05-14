Gazze’de bu hafta hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı

İsrail’in hava ve kara operasyonu sonucu Gazze’de pazartesiden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı.





Gazze'deki sağlık yetkilileri 31’i çocuk, 19’u kadın 119 kişinin hayatını yitirdiğini, 830 kişinin de yaralandığını açıkladı.





İsrail’de ise biri Gazze sınırında görev yapan asker, ikisi çocuk olmak üzere sekiz kişinin öldüğü duyuruldu.





Bugün bir açıklama yapan İsrail ordusu, kara kuvvetlerinin Gazze’den İsrail’e açılan tünellere yönelik operasyon yürüttüğünü fakat Gazze’ye girmediğini söyledi.





Hamas’ın Perşembe akşamı İsrail’e 55 roket gönderdiği açıklandı.





Öte yandan İsrail’de ülkenin Yahudi ve Filistinli toplulukları arasında gerilim devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yaşananların iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.





Savunma Bakanı Benny Gantz ise İsrail sokaklarındaki olayları engellemek için çok sayıda kolluk kuvvetinin görevlendirildiğini, 400’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu sabah Gazze’ye yönelik operasyonun “ihtiyaç duyulduğu sürece devam edeceğini” söyledi.







