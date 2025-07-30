Gazze’de kıtlık başladı: On binlerce kişi toplu ölümün kıyısında

“Gazze Şeridi’nde kıtlık senaryosu artık gerçekleşiyor,” diyen IPC, özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenme vakalarının ve açlığa bağlı ölümlerin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Kuruluş, “acil ve kesintisiz” insani yardımların tek çözüm olduğunu vurguladı.





Binlerce Çocuğun Hayatı Tehlikede

TR724’ten Ensar Nur’un haberine göre Nisan ortasından Temmuz ortasına kadar 20 binden fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındı. Bunların 3 binden fazlası ağır vakalardan oluşuyor. 17 Temmuz’dan bu yana en az 16 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.





IPC’ye göre, açlık ve hastalık el ele ilerliyor. Özellikle 5 yaş altı çocuklar risk altında. Kuruluş, bu çocukların yalnızca gıdaya değil, düzenli ve sürekli tıbbi desteğe de ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.





Hava Yardımı Yeterli Değil

İsrail, Mart ayında Gazze’ye tam abluka uygulamış, Mayıs sonunda ise sınırlı yardım geçişine izin vermeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de bazı bölgelerde “taktiksel ara” ilan edildi ve yardım tırlarının geçişi sağlandı. Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler havadan gıda yardımı yapıyor.





Ancak IPC’ye göre, bu yardımlar yetersiz. Hava yoluyla yapılan yardımların felaketi önlemeye yetmeyeceğini vurgulayan kuruluş, kara yoluyla yardımın “daha güvenli, hızlı ve etkili” olduğunu belirtti.