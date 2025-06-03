Gazze’de yardım merkezine yeni saldırı! 8 günde 102 kişi hayatını kaybetti





220 KİŞİ YARALANDI

Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdüren İsrail, geçen haftalarda Refah'taki yardım dağıtım merkezine gelen sivilleri hedef almış, silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği 46 kişinin ise yaralandığını belirtilmişti.İsrail, bir kez daha yardım merkezine saldırı düzenledi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El Mevasi Mülteci Kampı'nda insani yardım almaya giden sivillere silahlı saldırı düzenledi. Korkunç saldırıda 39 Filistinli hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.Yaralılar ve hayatını kaybedenler ambulanslarla Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne götürüldü. Öte yandan İsrail'in Gazze'de "yardım noktalarına" düzenlediği saldırılarında 8 günde 102 kişi hayatını kaybetti, 490 kişi yaralandı.Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada saldırılara ilişkin detaylara yer verildi. İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir yardım merkezinin yakınında gerçekleştirdiği yeni saldırıda 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 90'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.Açıklamada, şöyle denildi: İsrail işgali, ABD-İsrail yardım dağıtım merkezlerini toplu ölüm ve kan tuzaklarına dönüştürüyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Sözde 'yardım' dağıtım merkezleri, boğucu kıtlık ve sıkı kuşatma nedeniyle açlıktan ölmek üzere olan sivillerin içine çekildiği ve ardından soğukkanlılıkla kasten vurulduğu toplu kan tuzaklarına dönüştü. Bu noktalar herhangi bir bağımsız insani denetime tabi olmayıp İsrail işgali ve bir ABD güvenlik şirketi tarafından yönetilmekte, sahte bir insani kılıf altında ölüm noktaları haline getirilmekte ve uluslararası hukuk tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçların işlendiği yerler olarak sınıflandırılmaktadır.Açıklamada, ‘Bu katliamlardan İsrail işgalini tamamen sorumlu tutuyoruz. Ayrıca Gazze'ye yönelik devam eden imha savaşında gıdanın bir silah olarak kullanılmasından, bu kanlı projeye siyasi ve sahada destek veren ABD yönetimini de doğrudan sorumlu tutuyoruz’ vurgusu yapıldı.