Samanyolu Haber /Gündem / “Gazze’nin yeniden inşası yıllar sürebilir” /23 Mayıs 2021 13:21

“Gazze’nin yeniden inşası yıllar sürebilir”

Uluslararası yardım kuruluşları Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları sonucu oluşan hasarın maliyetini belirleme çabasında. İnsani yardım uzmanları Gazze’nin yeniden inşasının yıllar süreceğini tahmin ediyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonucu, büyük çoğunluğu Filistinliler’den oluşan 275’i aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Yaralı sayısının ise 8 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. WHO’nun açıklamalarına göre bölgede 17 sağlık merkezi de hasar gördü. Bölgede ciddi oranda ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı baş gösterdi.

Uluslararası yardım kuruluşları Gazzeliler’e yardım için harekete geçti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi (UNRWA) Başkanı Matthias Schmale, her ne kadar taraflar arasında ateşkes kararı alınmış olsa da, Gazzeliler’in henüz infilak etmemiş patlayıcılar bulunması nedeniyle hala tehlike altında olduğunu söyledi.

Schmale, Gazzeliler’in travmalarının son çatışmalar nedeniyle daha da büyüdüğünü şu sözlerle ifade etti: “Bu, daha önceki üç savaş, iki yıl süren Büyük Dönüş Yürüyüşü ve şimdi de COVID nedeniyle yaşanan travmaların üzerine eklenmiş oldu. Buradaki duruma sadece fiziksel bir yeniden inşa olarak bakamayız. İnsanların hayatlarını yeniden inşa etmeliyiz ya da onlara bunu yapmaları için yardım etmeliyiz.”

Schmale, Gazze’nin fiziksel olarak yeniden inşa edilmesi için gerekecek mali desteğin miktarını belirlemek için henüz erken olduğuna da dikkat çekti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkilileri Gazze’de insanlara ve kente iki haftada verilen tahribatın giderilerek yeniden inşa edilmesinin yıllar süreceğini savunuyor.

ICRC Yakın ve Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, onarım sürecine geçmeden önce acil ihtiyaçların karşılanması gerektiğinin altını çizdi ve şu an ağırlıklı olarak sağlık, su ve enerji hizmetinin onarılmasına odaklanıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM bünyesinde Gazze’ye kapsamlı bir insani yardım sunma hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. BM’den kıdemli insani yardım uzmanı Mark Lowcock da, 14 milyon dolar fonu devreye sokmaya çalıştıklarını belirtti.
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