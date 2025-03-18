Gazze saldırısının ardından ABD'den ilk açıklama

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.





ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Leavitt, "Kıyamet kopacak" ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaya devam edeceğini belirtti.





Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hamas’ı suçlayarak, "Hamas ateşkesi uzatmak için rehineleri serbest bırakabilirdi. Ancak bunu reddetmeyi ve savaşı seçti" ifadelerini kullandı.





İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda son belirlemelere göre 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti.















