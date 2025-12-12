Gazze soğuk hava ve fırtına pençesinde: 3’ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti





El Cezire Arapça’nın aktardığına göre ölenler arasındaki üç çocuk hipotermiden hayatını kaybetti. Gazze Hükümet Medya Ofisine göre fırtına, Gazze Şeridi’nde sahada etkisini göstermeye başlamış durumda ve bir buçuk milyon yerinden edilmiş insanı “boğulma ve çökme tehlikesiyle doğrudan karşı karşıya” bırakıyor.



BM, Gazze’de fırtına sırasında ihtiyaç duyulan hayati malzemelerin girişinin İsrail tarafından engellendiğini açıkladı. BM’nin Uluslararası Göç Örgütü (IOM); temel alet takımları, kum torbaları ve su pompalarının yanı sıra kereste ve kontrplak gibi inşaat malzemelerinin de İsrail makamlarının “uzun süredir devam eden erişim kısıtlamaları” nedeniyle geciktiğini açıkladı.

