Samanyolu Haber /Dünya / Gazze soğuk hava ve fırtına pençesinde: 3’ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti /12 Aralık 2025 17:16

Gazze soğuk hava ve fırtına pençesinde: 3’ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti

İsrail saldırıları nedeniyle büyük ölçüde yıkıma uğramış Gazze Şeridi’nde Fırtına Byron’un etkisiyle birçok ev, duvar ve çadır çöktü; son 24 saatte 3’ü çocuk en az 12 kişi öldü.

SHABER3.COM



El Cezire Arapça’nın aktardığına göre ölenler arasındaki üç çocuk hipotermiden hayatını kaybetti. Gazze Hükümet Medya Ofisine göre fırtına, Gazze Şeridi’nde sahada etkisini göstermeye başlamış durumda ve bir buçuk milyon yerinden edilmiş insanı “boğulma ve çökme tehlikesiyle doğrudan karşı karşıya” bırakıyor.

BM, Gazze’de fırtına sırasında ihtiyaç duyulan hayati malzemelerin girişinin İsrail tarafından engellendiğini açıkladı. BM’nin Uluslararası Göç Örgütü (IOM); temel alet takımları, kum torbaları ve su pompalarının yanı sıra kereste ve kontrplak gibi inşaat malzemelerinin de İsrail makamlarının “uzun süredir devam eden erişim kısıtlamaları” nedeniyle geciktiğini açıkladı.
