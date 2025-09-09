Gazze’ye yardım götüren filo, drone saldırısına uğradığını açıkladı

Flotilla üyeleri, başkent yakınlarındaki Sidi Bou Saïd açıklarında demirli olan teknenin hedef alındığını, yayımladıkları videolarda gökyüzünden gelen bir parıltının patlamaya yol açtığını öne sürdü. Görüntülerde patlama öncesi vızıltı sesleri duyuluyor, ardından bir aktivistin tepki verdiği ve ani bir ışık patlamasının yaşandığı görülüyor.





Ancak Tunus Ulusal Muhafızları, ilk incelemelerde herhangi bir drone tespit edilmediğini, yangının bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini duyurdu.





Olay sırasında teknede bulunan 6 kişi yara almadan kurtuldu. Flotilla, teknenin hasar gördüğünü doğruladı ve “misyonumuzu engellemeye yönelik saldırılar” olarak niteledi.





Birleşmiş Milletler’in Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese, salı günü Tunus’ta düzenlenecek basın toplantısında yaşananlara ilişkin ilk elden tanıklıkların aktarılacağını söyledi. Albanese, “Eğer bu gerçekten bir drone saldırısıysa, yalnızca filoya değil Tunus’un egemenliğine de saldırıdır” dedi.





Gece boyunca çok sayıda kişi Sidi Bou Saïd limanına giderek “Özgür Filistin” sloganları attı. Liman, Kartaca’daki cumhurbaşkanlığı sarayına yakın konumda bulunuyor.





Filo üyeleri, yaşananların kendilerini durduramayacağını belirtti. Organizasyondan Ghassen Henchiri, Tunus’ta toplanan kalabalığa “Kararlılığımız daha da güçlendi. Gazze’ye ulaşmak için yola çıkacağız” dedi. Yönetim komitesi üyesi Nadir al-Nuri de filonun çarşamba günü Tunus’tan hareket edeceğini açıkladı.





Global Sumud Flotilla, Haziran ve Temmuz aylarında İsrail tarafından engellenen iki girişimin ardından bu kez Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor. “Sumud”un Arapçada “direniş” ya da “dayanışma” anlamına geldiği belirtiliyor.





Birleşmiş Milletler, Ağustos ayında Gazze’de kıtlık ilan ederek 500 bin kişinin “felaket düzeyinde açlık” yaşadığını duyurmuştu. İsrail, 2007’den bu yana deniz ablukası uyguluyor ve bu tür filoların silah taşıma riski nedeniyle engellendiğini savunuyor.