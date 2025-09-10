Samanyolu Haber /Dünya / Gazze yolundaki Sumud Filosu'na bir saldırı daha! /10 Eylül 2025 09:34

Gazze yolundaki Sumud Filosu'na bir saldırı daha!

İsrail ablukasını kırmak için Gazze’ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu’ndaki bir gemi daha İHA saldırısına uğradı. Saldırıda can kaybı olmazken, gemide küçük çaplı hasar ve alevlenme meydana geldi. Aktivistler saldırıya rağmen filonun yoluna devam edeceğini duyurdu.

İsrail’in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosu, bir kez daha insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu. Filo yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Ağustos’ta İspanya’dan hareket eden gemilerden birine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırı sırasında çıkan alevlerin kısa sürede söndürüldüğü ve gemide kimsenin zarar görmediği belirtildi. Filodaki aktivistlerden Leyla Hegazy, “Gece nöbetim yeni bitmişti. İçeri girdiğim sırada birinin ‘drone’ diye bağırdığını duydum. Yeleğimi giyip hemen koşarak yerimi aldım” sözleriyle saldırı anını anlattı.

GEMİDE HASAR MEYDANA GELDİ
Filo yöneticilerinden Nebil Şenufi, yayımlanan bir videoda geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldiğini kaydederek, “Bu beklenen bir durumdu ancak Sidi Busaid’de değil, açık denizde öngörüyorduk” dedi. Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar da, saldırının İspanya’dan gelen gemilerden birine düzenlendiğini ve alevlerin kısa sürede söndürüldüğünü duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığı ise gemilerden birine İHA düştüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Buna rağmen filo yönetimi, saldırının gerçek olduğunu belirterek yolculuğun devam edeceğini açıkladı.

SUMUD FİLOSU HAKKINDA
Tunus’tan Küresel Sumud Filosu’na katılmak üzere aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda ülkeden aktivist ile yaklaşık 150 Tunuslu gönüllü teknelere binmeye hazırlanıyor. Filo, bugün Tunus’tan hareket etmeyi planlıyor. “Sumud” kelimesi ise Arapçada “kararlılık” anlamına geliyor ve 1967’den bu yana Filistin direnişinin sembol kavramları arasında yer alıyor.
