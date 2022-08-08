Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı /08 Ağustos 2022 00:50

Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı

İsrail ve Filistin arasında 3 gündür devam eden saldırıların ardından taraflar arasındaki ateşkes başladı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre  İsrail ve Filistin arasında 3 gündür devam eden saldırıların ardından taraflar arasındaki ateşkes başladı.

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.


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