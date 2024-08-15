Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de ateşkes için görüşmeler Hamas olmadan başladı /15 Ağustos 2024 15:18

Gazze'de ateşkes için görüşmeler Hamas olmadan başladı

Gazze'deki İsrail katliamının sona erdirilebilmesi için ABD, Katar ve Mısır'ın çağrısıyla Doha'da ateşkes görüşmeleri başladı. Ancak Hamas, görüşmelere katılmıyor.

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İsrail'in ağır saldırıları altındaki Gazze için ateşkes görüşmeleri, ABD, Mısır ve Katar'ın arabulucuğunda Doha'da başladı. İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad şefinin de yeni tur görüşmeler için ABD'li ve Mısırlı mevkidaşları ile Katar başbakanına katılması bekleniyor. Ancak savaşın taraflarından biri olan Hamas masada yok.

Hamas'ın masaya oturma şartı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul gören ateşkes anlaşmasının üzerinden müzakerelere devam edilmesiydi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'i ateşkes görüşmelerini Gazze'deki savaşı uzatmak adına kullanmakla suçladı. İsrail Başbakanlığı ise müzakerelere katılacağını açıklamıştı.

Başbakan Benyamin Netanyahu'ya göreyse durum tam tersi. Ayrıca Netanyahu'ya göre, ateşkesin önündeki en büyük engellerden biri yeni Hamas lideri Yahya Sinvar.
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