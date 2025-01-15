Gazze'de ateşkes sağlandı





Trump'tan açıklama





İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, uzlaşı haberi üzerine Macaristan ziyaretini yarıda kesme kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Saar'ın bu gece İsrail'e dönerek Güvenlik Kabinesi ve hükümette yapılması beklenen görüşme ve oylamalara katılacağı belirtildi.





ABD merkezli haber portalı Axios, Gazze Savaşı'nda silahların susması için çok uzun süredir devam eden ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını duyurdu. habere göre İsrail ve Hamas ilgili anlaşmanın son halini onayladı.AFP haber ajansı da Çarşamba günü Filistinli müzakere çevrelerinden iki kaynağa dayandırdığı haberinde Hamas ve İslami Cihad'ın, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda hazırlanan bir anlaşma taslağı üzerinde uzlaştığını aktardı. İlgili haberde, iki radikal İslamcı grubun "kendi aralarında anlaşmaya vardığı, arabuluculara esir değişimi ve ateşkesi kabul ettiklerini bildirdiği" ifade edildi.20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini ikinci kez kez üstlenecek olan Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas ile anlaşmaya varıldığını belirterek Gazze'ye kaçırılan esirlerin kısa süre sonra serbest kalacaklarını ileri sürdü. Trump mesajında bu konuda bir uzlaşmaya varıldığını ifade etti.Trump geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında Hamas'ı sert sözlerle uyarmış, esirlerin en geç kendi görevi başlamadan serbest bırakılmasını talep etmişti.Reuters ajansı İsrail hükümetinin anlaşmayı yarın onaylayacağını yazdı. Müzakerelerin gerçekleştirildiği Katar'da yetkililer anlaşmaya ilişkin bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu anca toplantı saati ile ilgili bir açıklama yapılmadı.İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes üzerinde uzlaşıldığına dair haberlerin duyulması üzerine Filistin bölgesinde sevinç gösterileri düzenleniyor. AFP muhabirleri bölgeden geçtikleri haberlerde, binlerce Filistinlinin meydanlarda toplandıklarını ve sevinç gösterileri düzenlediklerini aktardılar. AFP'nin Deir El Balah'taki muhabiri, halkın mutluluk içinde birbirine sarılarak dans ettiğini ve fotoğraf çektirdiğini bildirdi.Katar'ın başkenti Doha'da Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı müzakerelerde arabulucular, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve İsrail'de tutuklu bulunan Filistinlilere karşılık Hamas'ın elindeki rehinelerinin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlardı. Söz konusu görüşmelerde, Hamas'ın müttefiki olan Filistin kökenli İslami Cihad da yer alıyor.Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari Salı günü yaptığı açıklamada görüşmelerin olumlu geçtiğini ve "çok yakında" bir anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti.Katar, ABD ve Mısır ile birlikte yaklaşık 15 aydır devam eden Gazze savaşını sona erdirecek bir anlaşma için müzakereler yürütüyor.İsrail hükümet sözcüsü David Mencer, anlaşmaya koşullarına ilişkin yaptığı açıklamada, ilk aşamada 33 İsrailli rehinenin kademeli olarak serbest bırakılmasının öngörüldüğünü bildirmişti. Hamas'a yakın kaynaklara göre rehinelere karşılık yaklaşık 1000 Filistinli mahkûm serbest bırakılacak.Gazze Şeridi'ndeki savaş, 7 Ekim 2023'te Hamas ve müttefik grupların İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırısıyla tetiklendi. İsrail kaynaklarına göre bu saldırılarda bin 210 kişi öldürüldü, 251 rehine Gazze Şeridi'ne kaçırıldı. 94 rehinenin halen Gazze Şeridi'nde bulunduğu, 34 rehinenin ise öldüğü belirtiliyor.Saldırı üzerine İsrail Gazze Şeridi'nde, rehineleri kurtarmak için büyük çaplı bir askeri harekât başlattı. Hamas kontrolündeki sağlık otoritesine göre İsrail saldırılarında şu ana kadar 46 bin 700'den fazla kişi öldürüldü.