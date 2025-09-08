Gazze'de ateşkes umudu: Hamas 'hazırız' İsrail 'ciddi şekilde düşünüyoruz' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden Hamas’a “son uyarım” olarak nitelendirdiği bir açıklama yayımladı.





Hamas’a ateşkes teklifi iletildiğini söyleyen Trump, “İsrailliler benim şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas için de kabul etme zamanı” dedi. ABD Başkanı, “Hamas’ı kabul etmemenin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, başka uyarı olmayacak!” ifadelerini kullandı.





İSRAİLLİ YETKİLİLER ‘CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYOR’

ABD Başkanı İsrail kabul etti dese de İngiltere merkezli The Guardian’ın haberine göre, İsrailli bir yetkili, Tel Aviv yönetiminin Trump’ın teklifini “ciddi şekilde düşündüğünü” söyledi ancak detay vermedi.





HAMAS BARIŞA HAZIR OLDUĞUNU TEKRAR VURGULADI

Trump’ın paylaşımından sonra bir açıklama yayımlayan Hamas ise aracılar yoluyla ABD tarafından bazı “fikirler” iletildiğini doğruladı. Örgüt, arabulucularla bu fikirler üzerine çalışıldığını söyledi.





Hamas, ayrıca savaşın bittiğini net bir şekilde açıklanması ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi karşılığında bütün rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu tekrardan vurguladı.





GAZZE’Yİ FİLİSTİNLİ BAĞIMSIZ KOMİTE YÖNETSİN TALEBİ

Hamas tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Hamas, halkımıza karşı saldırganlığı durdurmaya yardımcı olacak her inisiyatife açıktır. Savaşı sona erdireceğine dair açık bir beyan, Gazze'den tam çekilme ve Gazze'yi yönetmek üzere Filistinli bağımsız bir heyetten oluşan ve derhal çalışmalarına başlayacak bir komite kurulması karşılığında tüm rehinelerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere müzakere masasına oturmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz.”





‘GAZZE’DE ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ’

Trump daha sonra Washington’a dönüşünde gazetecilere açıklama yaptı. “Bence Gazze’de bir anlaşmaya çok yakınız” dedi.