Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de ateşkesi engelleyen nokta: İsrail'den Philadelphia koridoru adımı /24 Ağustos 2024 17:15

Gazze'de ateşkesi engelleyen nokta: İsrail'den Philadelphia koridoru adımı

İsrail basını, Netanyahu'nun Biden'a, Gazze Şeridi ile Mısır'ı ayıran Philadelphia koridoru için söz verdiğini yazdı. İsrail'in bu kritik noktadan çekilmeyi kabul etmemesi, Hamas'la aylardır yürütülen ateşkes görüşmeleri önündeki başlıca engellerden biri olarak görülüyordu.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze Şeridi ile Mısır'ı ayıran Philadelphia koridorunun bir kilometresinden çekilme sözü verdiği ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Mısır'ın, İsrail ordusunun Philadelphia eksenindeki varlığına ilişkin güncellenmiş haritaları Hamas'a teslim etmeyi kabul ettiği iddia edildi. Haberde, 21 Ağustos Çarşamba akşamı Netanyahu ile Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Netanyahu'nun, Biden'ın baskısıyla özellikle iki şartına yanıt vermeyi kabul ettiği aktarıldı.

'NETANYAHU KABUL ETTİ'

Haberde, Netanyahu'nun, Biden'ın Philadelphia koridorunun deniz yolunun bir kilometresinin tahliye edilmesi ve askeri alanların minimum sayıda olmasıyla yetinilmesi talebini kabul ettiği ifade edildi. Televizyonun haberinde, Netanyahu'nun, İsrail ordu güçlerinin Philadelphia'da kalması konusunda Hamas'ın onayının alınması halinde, "Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim ekseni nedeniyle" onlarla yapılacak anlaşmayı baltalamayacağı sözünü verdiği aktarıldı.

Başbakan Netanyahu'nun, Filistinli direnişçilerin ve silahların Netzarim'de kuzeye geçişini engelleyecek Amerikan çözümünü kabul ettiği ve İsrail ordusunun kontrolünde kontrol noktaları veya askeri alanlar kurulması talebinden vazgeçtiği dile getirilen açıklamada, ABD'nin Netzarim eksenine ilişkin çözümünün mahiyetine açıklık getirilmedi.

Mısırlıların konuya ilişkin ayrıntıları alarak Hamas'a teslim ettiği, ancak İsraillilerin Hamas'ın öneri hakkında ne düşündüğünü bilmediği ifade edilen açıklamada, İsrail müzakere heyetinin, Hamas'ın bu teklifi kabul etmeyeceğine inandığı aktarıldı.
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