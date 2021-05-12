Samanyolu Haber /Gündem / Gazze'de bilanço ağırlaşıyor /12 Mayıs 2021 12:36

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldiğini açıkladı.

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi. Sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında, caddelerin ve altyapı sistemlerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin evlerinin ve kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının Gazze halkını paniğe sevk ettiğini belirtti.
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