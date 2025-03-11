Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de insani kriz derinleşiyor: BM'den 'felaket' uyarısı /11 Mart 2025 11:02

Gazze'de insani kriz derinleşiyor: BM'den 'felaket' uyarısı

İsrail'in Gazze'ye insanî yardım geçişlerini durdurmasının ardından getirdiği elektrik kısıtlamaları bölgede açlık ve susuzluk krizini tırmandırdı. BM, bölgede büyük bir insani felaket yaşanabileceği uyarısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım geçişlerini durdurmasının bölgede açlık krizine yol açabileceği uyarısında bulundu. Cenevre'de açıklamalarda bulunan Lazzarini, Gazze'de durumun hızla kötüleştiğini ve insani yardımların bir baskı unsuru olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Lazzarini, "Yardım engellemeleri devam ettikçe, halk üzerindeki etkisinin daha da arttığını muhtemelen göreceğiz. Ve açıkçası, en büyük risk, aylar önce deneyimlediğimiz, Gazze Şeridi'ndeki açlığın derinleştiği duruma geri dönmemizdir" dedi.

İsrail, ay başında Gazze'ye gıda, ilaç ve yakıt girişlerini durdurarak Hamas'a ateşkes görüşmelerinde baskı yapmayı amaçladığını açıklamıştı. Son olarak İsrail, bölgenin elektrik tedarikini de kesme kararı aldı. Yardım kuruluşları, bu durumun temiz suya erişimi neredeyse imkânsız hale getirdiğini ve insani kriz riskini artırdığını belirtiyor.

Almanya'dan İsrail'e: Kısıtlamalar derhal kaldırılmalı
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insani yardım kısıtlamalarına uluslararası tepkiler de büyüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine Gazze'ye yönelik yardım engellerini kaldırma çağrısında bulundu. Sözcü, "Elektrik ve su tedarikinin kesilmesi kabul edilemez. Bu uygulamalar, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, özellikle Ramazan ayında gıda ve su kısıtlamalarının yıkıcı etkiler yaratacağını belirterek, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik kesintisi su sorununu körüklüyor
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Pazar günü Gazze'ye yönelik elektrik tedarikini derhal durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu kararın ardından Deyr el-Belah Belediye Başkanı Nizar Ayyaş, bölgedeki su krizinin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Belediye Başkanı elektriğin kesilmesi nedeniyle tatlı su stokunun yüzde 70 oranında azaldığını ve 100 bin kişiye içme suyu sağlayan belediyenin jeneratörlerle su pompalamaya çalışacağını ifade etti. Ayyaş, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yaşanan yakıt sıkıntısının büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.
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