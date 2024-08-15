Gazze'de İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısı, 40 bini aştı





Katar'ın başkenti Doha'da, uzun süredir planlanan ateşkes görüşmelerine Perşembe günü başlandı. Görüşmelere katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı diplomatların Alman haber ajansı dpa'ye verdiği bilgilere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani, Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamel ve İsrail'in dış iştihbarat servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea'nın yer aldığı görüşme masasında Hamas'ın temsilcisi bulunmuyor. Ancak verilen bilgiye göre masada olmamasına rağmen Hamas'a görüşmelerin gidişatı ile ilgili sürekli bilgi aktarılacak.