Gazze'de korkunç rakam: Gerçek sayı bilinmiyor, bilinen ölü sayısı 50 bin sınırına dayandı

İsrail’in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 537’ye yükseldi. Gazze’de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 463 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 537’ye, yaralı sayısının da 109 bin 571’e yükseldiği belirtildi.





Tıp dergisi The Lancet’te geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmaya göre ise 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 64 bin 260 kişi hayatını kaybetti.