Samanyolu Haber /Gündem / Gazze'de pazar sabahı 43 filistinli daha öldürüldü /13 Temmuz 2025 18:43

Gazze'de pazar sabahı 43 filistinli daha öldürüldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yeni hava saldırılarında pazar sabahı en az 43 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar özellikle Gazze’nin merkezinde yer alan Nousseirat mülteci kampı çevresinde yoğunlaştı. Hayatını kaybedenler arasında çocukların ve kadınların da bulunduğu bildirildi.

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Gazze kentindeki bir pazar yerine, Nousseirat’ta bir su dağıtım noktası yakınına, aynı kampta başka bir yere ve güneydeki Al-Mawassi yerinden edilmişler kampına yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 43 olarak ifade edildi.

Ateşkes müzakereleri tıkanmış durumda

Saldırılar, İsrail ile Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda yürütülen dolaylı ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girdiği bir döneme denk geldi. Görüşmeler 6 Temmuz’da Katar’ın başkenti Doha’da başlamıştı. Taraflar, müzakerelerin başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor.

Filistinli bir kaynak, Hamas’ın İsrail’in Gazze topraklarında askeri varlığını sürdürmesini öngören planı “tamamen reddettiğini” belirtti. Kaynağa göre, İsrail’in amacı “yüz binlerce yerinden edilmiş kişiyi Gazze’nin güneyine yığarak Mısır’a ya da başka ülkelere zorla göç ettirmek.” Ancak ikinci bir Filistinli kaynak, insani yardımın girişine ve İsrailli rehinelerle Filistinli mahkumların takasına ilişkin bazı ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Yakıt krizi insani felaketi derinleştiriyor

Gazze’deki insani kriz ise derinleşiyor. Yedi BM ajansı, cumartesi günü yaptıkları ortak açıklamada, yakıt sıkıntısının “kritik seviyeye” ulaştığını ve “kıtlık sınırındaki bir halk için artık dayanılmaz bir yük” haline geldiğini bildirdi.
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