Gazze'de şiddetli çatışmalar başladı

İsrail güçlerinin Gazze'de Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadının komutanlarından Beha Ebu’l Ata’yı öldürmesinin ardından bölgede başlayan çatışmalar devam ediyor.







Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, iki gündür devam eden çatışmalar ve hava saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar hayatını kaybedenlerinin önemli bir bölümünün Filistinli militanlar olduğunu bildirdi.





İsrail'de ambulans hizmeti veren acil yardım kuruluşu Magen David Adom (MDA) ise Salı gününden itibaren, hafif yaralı 48 kişiye müdahale edildiğini duyurdu.





İslami Cihad Hareketi komutanının öldürülmesinin ardından olayı ‘savaş ilanı‘ olarak değerlendirdikleri yönünde açıklama yapan Filistinli gruplar, Gazze'den İsrail'in iç bölgelerine roket saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusuna göre, Salı gününden bu yana ülkenin güney hattı boyunca birçoğu hava savunma sistemleri tarafından engellenen 220 roket atışı yapıldı.





Netanyahu: Vurmaya devam edeceğiz





İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in saldırılara karşılık vermeyi sürdüreceğini söyledi. Netanyahu, "İslami Cihad'ın bu mesajı içselleştirmeye başladığına inanıyorum. Onları merhamet göstermeden vurmaya devam edeceğimizi anlıyorlar" ifadelerini kullandı.





İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın komutanı olan 42 yaşındaki Beha Ebu’l Ata Salı günü Gazze'deki evine yönelik düzenlenen hava saldırısında eşiyle birlikte öldürülmüştü. İsrail güçleri eş zamanlı olarak, Şam'ın batısında başka bir Kudüs Tugayları komutanı olan Akram el-Ajouri‘nin evine yönelik roketli saldırı düzenlemişti. SANA haber ajansı, bu saldırıdan Ajouri'nin kurtulduğunu ancak evde bulunan oğlu Mouaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.





İslami Cihad Hareketi, Gazze Şeridi'nde Hamas'tan sonra en güçlü grup olarak biliniyor. 2014'ten sonra etkisini artıran grubun İran'dan finansal destek aldığı düşünülüyor. Hizbullah'la da yakın ilişkileri olan grup ABD ve Avrupa Birliği tarafından ‘terör örgütü‘ olarak tanımlanıyor.