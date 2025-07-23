Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de son üç günde 21 çocuk açlıktan öldü /23 Temmuz 2025 10:04

Gazze'de son üç günde 21 çocuk açlıktan öldü

BM açıkladı: Yardım kuyruklarında ölenlerin sayısı bini aştı, uluslararası tepkiler büyüyor

SHABER3.COM

srail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde açlık krizi derinleşiyor. Son 72 saatte yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 21 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Yardım kuyruklarında öldürülen sivillerin sayısı ise binin üzerine çıktı.

Gazze’deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, ölümlerin Şifa Hastanesi'nin yanı sıra Deyr el-Belah’taki El Aksa Şehitleri Hastanesi ve Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde kaydedildiğini açıkladı. Silmiyye, "Her an hastanelerimize açlık kaynaklı yeni vakalar getiriliyor. Ölüm sayıları alarm verici düzeyde" dedi.

Geçtiğimiz hafta da en az üç bebeğin açlıktan hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

BM: Hayatta Kalma Hatları Çöküyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada “Gazze’de hayatta kalmayı sağlayan son ikmal yollarının da çökmekte olduğunu” belirterek açlık nedeniyle ölümlerin artacağı uyarısında bulundu.

İsrail, 2 Mart’ta Gazze’ye yönelik tam ablukaya geçerek insani yardım geçişlerini durdurmuş, yardımların geçişine ise yalnızca Mayıs ayı sonunda kısıtlı olarak izin vermişti. Bu durum, 2 milyonluk nüfusu açlıkla karşı karşıya bıraktı.

Yardım Kuyruklarında Katliam: Bin 50 Sivil Öldü

BM verilerine göre, 26 Mayıs’tan bu yana yardım dağıtım noktaları ve konvoyları yakınında yaşanan saldırılarda bin 50 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Bunların 766’sı ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) yardım merkezleri çevresinde, 288’i ise BM ve diğer kuruluşların yardım konvoylarının yakınında öldürüldü.

AB'den İsrail'e Sert Uyarı: Yardım Engellenemez

Gazze’deki insanî kriz, uluslararası kamuoyunda da sert tepkilere yol açtı. Dün aralarında İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 25 ülke, İsrail’i sert şekilde eleştirdi. Bugün ise Avrupa Birliği'nden (AB) peş peşe açıklamalar geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siviller hedef alınamaz. Asla. Gazze’den gelen görüntüler katlanılabilir değil,” dedi. Von der Leyen, İsrail hükümetine uluslararası hukuk çerçevesinde taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da yardım arayışındaki sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İsrail ordusunun bu saldırılara derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Yardım akışı konusunda vardığımız mutabakatı hatırlattım ve sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu net şekilde dile getirdim” ifadelerini kullandı.
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