Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de son üç günde İsrail saldırılarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti /26 Mayıs 2025 23:00

Gazze'de son üç günde İsrail saldırılarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Filistinli sağlık yetkililerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son üç günde düzenlediği hava saldırılarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Askeri operasyonların yoğunlaştığı bölgede sivil kayıplar artıyor.

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Son 24 saat içinde Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırıda bir anne ve iki çocuğu dahil en az 38 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'nin kuzeyindeki Jabaliya'da ise bir başka saldırıda iki kadın ve bir çocuğun da aralarında bulunduğu en az beş kişi öldü. Sivil Savunma yetkilisi Mahmud Bassal, enkaz altında hala insanlar olduğunu ve arama kurtarma ekipmanlarının yetersiz kaldığını belirtti. Nuseyrat'ta çadırları hedef alan bir saldırıda ise yedi aylık hamile bir kadın hayatını kaybetti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Cumartesi günü Han Yunus'ta iki personelinin bir saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. ICRC, Gazze'deki "kabul edilemez sivil kayıp sayısını" kınayarak acil ateşkes ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise son günlerde Gazze'deki hava operasyonlarını artırdığını ve 100'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. Yerel medya, Jabaliya'da gazeteci Hassan Majdi Abu Aliya'nın da öldürüldüğünü bildirdi.
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