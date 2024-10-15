Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de yine siviller hedef alındı; 14 kişi hayatını kaybetti /15 Ekim 2024 09:22

Gazze'de yine siviller hedef alındı; 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki iki ayrı bölgeye düzenlediği hava saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda ölü sayısının 42 bini aştığını duyurdu.

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İsrail ordusu Filistin’de yine sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi’ndeki Bani Suheyla şehrinde bulunan bir eve yönelik hava saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bir binayı hedef alan hava saldırısında ise en az 4 kişinin öldüğü belirtildi. İki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

ÖLÜ SAYISI 42 BİNİ AŞMIŞTI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İsrail 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarında defalarca kez Filistinli sivilleri hedef almıştı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 289’a, yaralı sayısının da 98 bin 684’e yükseldiği bildirilmişti.
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