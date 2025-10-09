Samanyolu Haber /Gündem / Gazze'deki görev gücüne Türkiye de katılıyor: İsrailli rehinelerin cesetleri aranacak /09 Ekim 2025 20:26

Gazze'deki görev gücüne Türkiye de katılıyor: İsrailli rehinelerin cesetleri aranacak

Türkiye’nin Gazze Şeridi'nde İsrailli rehinelerin cesetlerinin yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak uluslararası görev gücüne katılacağı öğrenildi. Görev gücünde Türkiye'nin yanı sıra arabuluculardan Katar ile Mısır ve ABD, İsrail de olacak. Gelişmeyi dış basından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmen açıkladı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberine göre, görev gücünde İsrail, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye yer alacak. Türkiye, daha önce ulaşılamayan rehinelerin bulunduğu bölgelerle iletişim kurduğunu söylemişti.

Öğrenilene göre bahsi geçen görev gücüne, İsrail-Hamas dolaylı müzakerelerine aracılık eden ülkelerin hepsi katılacak. Grup Türkiye, ABD, İsrail, Katar ve Mısırlı görevlilerden oluşacak.

İKİ FARKLI KAYNAK İDDİA ETTİ
Bahsi geçen görev gücü ve gerçekleştirmesi planlanan, Gazze'de ölen ancak cesedine henüz ulaşılamayan İsrailli rehinelerin bulunması görevi, İsrail basınının yanı sıra haber ajansı Reuters tarafından da haberleştirildi.

ERDOĞAN DA AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iddiaların gündeme gelmesinden kısa br süre sonra Türkiye'nin ABD, İsrail ve diğer arabulucu ülkelerle birlikte Gazze için görev gücüne katılacağını açıkladı.

"Acil kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması büyük önem arz ediyor. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını harfiyen takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir."

NE OLMUŞTU
Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde İsrail ve Hamas arasında, Türkiye, Mısır ve Katar arabuluculuğunda dolaylı ateşkes müzakereleri gerçekleştirilmişti. Ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından 9 Ekim Perşembe günü anlaşma imzalandı. İsrail, imzaların atılmasının ardından Gazze'ye saldırdı "Güvenlik kabinesi onaylayana kadar ateşkesin yürürlükte olmayacağını" söyledi. Hamas ise İsrail ordusunun çekilmeye yarından itibaren başlayacağını açıkladı.
