Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi /07 Ağustos 2022 12:19

Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail ordusunun İslami Cihat örgütü üyelerini hedef aldığı saldırılarda 32 Filistinli'nin öldüğü açıklandı.

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Ölenler arasında, altı çocuk ve örgütün lider kadrosundan Taysir Jabari de dahil bazı İslami Cihat üyelerinin bulunduğu bildirildi.

Bir İsrailli yetkili, Cuma gününden bu yana Gazze'den 600 kadar roket ve havan mermisi atıldığını söyledi.

Son şiddet olayları Mayıs 2021'de gerçekleşmiş; 200 Filistinli ve 10 İsrailli ölmüştü.

İsrail Ordusu, "Söken Şafak" adını verdikleri operasyonun bir hafta sürebileceğini kaydetti. İsrailli yetkililer, operasyonu İslami Cihat'tan gelen "acil tehdit" nedeniyle başlattıklarını belirtti.

Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarının yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen operasyonlarda İslami Cihat militanı olduğundan şüphelenilen 19 kişi tutuklandı.

İsrail hava saldırılarının, örgütten yönelen “yakın tehdidin” ardından düzenlendiğini savunmuştu.

İsrail kentlerinde gün boyunca uyarı sirenleri çalarken, İsrail’in İslami Cihat militanlarını hedef aldıklarını söylediği hava saldırıları devam etti.

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir kişinin öldüğünü söyledi.

Hamas dün gece sert bir açıklama yayımlayıp “direniş örgütlerinin” birleşmiş olduğunu söyledi.

İsrail, geçen günlerde İslami Cihat liderlerinden birinin tutuklanmasının ardından misillemeden çekinmesi nedeniyle Gazze Şeridine geçişleri kapatmış ve bölgede yaşam daha da zorlaşmıştı.

Gazze’yi yöneten Hamas, henüz herhangi bir saldırı düzenlemedi. Ancak Gazze’de sivil ölümlerinin hızla artması halinde, bunun değişebileceği kaydediliyor.

Mısır medyası, arabuluculuk çalışmaları kapsamında yetkililerin bir İslami Cihat heyetini kabul etmeye hazırlandığını bildirdi.
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