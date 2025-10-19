Samanyolu Haber /Dünya / Gazzelilerin hayat kapası Refah kapatıltı /19 Ekim 2025 09:49

Gazzelilerin hayat kapası Refah kapatıltı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın süresiz kapatılması talimatını verdi. Tel Aviv yönetiminde kararın nedenine ilişkin açıklama geldi.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kapatma talimatı verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinlilerin dünyaya açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın İsrail'in anlaşmadaki yükümlülükleri arasında olmasına rağmen 'bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı' belirtildi.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu ileri sürülen açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı iddia edildi. Açıklamada, "Sınır, ateşkesin bir parçası olarak Filistinlilerin her iki yönde hareket edebilmesi için açılacaktı, yardımların girişi için değil" denildi. Refah'ın çarşamba günü açılması beklenirken İsrail 'lojistik sebeplerle' sınırın geçişlere açılmadığını öne sürmüştü.
