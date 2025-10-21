Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'ye bomba yağdı: Son saldırılarda 153 ton bomba kullanıldı /21 Ekim 2025 09:43

Gazze'ye bomba yağdı: Son saldırılarda 153 ton bomba kullanıldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye son saldırılarda 153 ton bomba atıldığını açıkladı. Netanyahu Hamas’ı suçladı.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada, Gazze’ye yönelik son saldırılarda 153 ton bomba kullanıldığını itiraf etti. Muhalefet milletvekillerinin tepkileri arasında konuşmasını sürdüren Netanyahu, "Ateşkes, Hamas’ın bizi tehdit etmesi için bir gerekçe değildir. Gazze’nin dört bir yanındaki hedefleri vurduk" dedi. Netanyahu’nun bu sözleri, İsrail’in ateşkesi ihlal ettiğini açıkça itiraf etmesi olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, Hamas’ın Refah’ta askerleri hedef aldığı iddiasıyla dün Gazze’ye hava saldırıları düzenlemişti. Ancak Hamas, olayla ilgileri olmadığını ve ateşkese bağlı kaldıklarını duyurmuştu. Gazze’deki son saldırılarda en az 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazze'ye bomba yağdı: Son saldırılarda 153 ton bomba... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:09:03