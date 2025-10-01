Gazze'ye giden Sumud Filosu'nda alarm

Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.



Dakika dakika gelişmeler



03.00 – Drone hareketliliği arttı: Filo sözcüsü Wael Naouar, yüksek riskli bölgeye 6 mil kala drone sayısının iki katına çıktığını ve iletişim sistemlerinin normalden daha fazla engellendiğini açıkladı.



05.00 – Kimliği belirsiz gemiler yaklaştı: Filo, 120 deniz mili sınırına yaklaşırken bazı teknelere kimliği belirsiz gemiler yaklaştı, katılımcılar güvenlik protokollerini uyguladı.



08.00 – İspanya’dan uyarı: İspanya hükümeti, filonun yasak bölgeye girmemesi çağrısı yaptı. Hükümet, filonun insani görevini takdir ettiğini ancak güvenliğin öncelikli olduğunu vurguladı.



08.45 – İsrail gemisi müdahalesi: İsrail’e ait bir gemi Alma’ya yaklaştı, motor ve iletişim sistemlerini bozdu. Filodakiler güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı.



10.50 – Kolombiya’dan açıklama: Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, herhangi bir saldırının “uluslararası hukukun ihlali ve insanlığa karşı suç” olacağını belirtti.



11.10 – Avrupa’dan öğrenci eylemi çağrısı: Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’daki öğrenci örgütleri, filoya müdahale edilmesi durumunda dersleri bırakıp kitlesel eylemlere katılacaklarını açıkladı.



11.20 – Türk aktivistten bilgi: Alma gemisindeki aktivist Metehan Sarı, İsrail’in sinyal bozucu cihaz kullandığını, bazı katılımcıların telefonlarını suya attığını ve acil durum moduna geçtiklerini aktardı.



Filodaki aktivistler, Gazze’ye güvenli bir şekilde yardım ulaştırmak için rotalarına kararlılıkla devam ediyor ve uluslararası toplumdan yüksek hassasiyet gösterilmesini talep ediyor.