Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'ye giden Sumud Filosu'nda alarm /01 Ekim 2025 11:49

Gazze'ye giden Sumud Filosu'nda alarm

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, gece saatlerinde “yüksek riskli bölgeye” girdi. Filoya yaklaşan İsrail gemisi, lider gemi Alma’ya müdahale ederek motorlarını bozdu. Güvenlik protokolü gereği gemidekiler telefonlarını denize attı; iletişim kısa süreliğine kesildi, ardından yeniden sağlandı.

SHABER3.COM

Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Dakika dakika gelişmeler

03.00 – Drone hareketliliği arttı: Filo sözcüsü Wael Naouar, yüksek riskli bölgeye 6 mil kala drone sayısının iki katına çıktığını ve iletişim sistemlerinin normalden daha fazla engellendiğini açıkladı.

05.00 – Kimliği belirsiz gemiler yaklaştı: Filo, 120 deniz mili sınırına yaklaşırken bazı teknelere kimliği belirsiz gemiler yaklaştı, katılımcılar güvenlik protokollerini uyguladı.

08.00 – İspanya’dan uyarı: İspanya hükümeti, filonun yasak bölgeye girmemesi çağrısı yaptı. Hükümet, filonun insani görevini takdir ettiğini ancak güvenliğin öncelikli olduğunu vurguladı.

08.45 – İsrail gemisi müdahalesi: İsrail’e ait bir gemi Alma’ya yaklaştı, motor ve iletişim sistemlerini bozdu. Filodakiler güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı.

10.50 – Kolombiya’dan açıklama: Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, herhangi bir saldırının “uluslararası hukukun ihlali ve insanlığa karşı suç” olacağını belirtti.

11.10 – Avrupa’dan öğrenci eylemi çağrısı: Fransa ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’daki öğrenci örgütleri, filoya müdahale edilmesi durumunda dersleri bırakıp kitlesel eylemlere katılacaklarını açıkladı.

11.20 – Türk aktivistten bilgi: Alma gemisindeki aktivist Metehan Sarı, İsrail’in sinyal bozucu cihaz kullandığını, bazı katılımcıların telefonlarını suya attığını ve acil durum moduna geçtiklerini aktardı.

Filodaki aktivistler, Gazze’ye güvenli bir şekilde yardım ulaştırmak için rotalarına kararlılıkla devam ediyor ve uluslararası toplumdan yüksek hassasiyet gösterilmesini talep ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazze'ye giden Sumud Filosu'nda alarm Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:53