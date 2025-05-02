Gazze'ye yardım taşıyan gemiye uluslararası sularda saldırı

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) adlı oluşumun Gazze'ye ulaşmak amacıyla yola çıkan yardım gemisi, Akdeniz'de, uluslararası sulardayken saldırıya uğradığını duyurdu.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Malta'nın 16 mil açıklarında insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduklarını duyuran "Conscience" adlı gemideki aktivistler, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu savunuyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Larnaka kentindeki ortak kurtarma merkezi de Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nca "bir İsrail İHA'sının füze saldırısıyla" ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.



Hem Kıbrıs'taki bu merkez hem de Malta hükümeti gemiden yardım çağrısı almıştı.



Özgürlük Filosu Koalisyonu, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarısından sonra yerel saatle 00.23'te meydana gelen saldırı nedeniyle gemide yangın da çıktığını bildirdi. Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan görüntülerde de bir patlama sesi duyuluyor ve alevler görülüyor. Aktivistler, saldırıda geminin jeneratörünün hedef alınmış gibi göründüğünü belirtti.



Malta hükümeti, gemideki herkesin "güvende" olduğunu ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Malta hükümetinin açıklamasında, gemide 12 kişiden oluşan bir mürettebatın yanı sıra dört sivil bulunduğu ve bu kişilerin tahliye edilmeyi reddettikleri belirtildi.



Özgürlük Filosu Koalisyonu daha önce yaptığı açıklamada geminin gövdesinde gedik açıldığını ve bu nedenle batma riski bulunduğunu ifade etmişti.



Küresel gemi takip sitesi MarineTraffic'e göre, Tunus'un Bizerte limanından Salı günü ayrılan "Conscience" saldırıya uğradığı bölgeye Perşembe sabahı ulaştı.



Gemiye Malta'dan binmesi beklenen yardım gönülleri arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve ABD ordusundan emekli Albay Mary Ann Wright da bulunuyordu. Ancak saldırı esnasında bu isimler henüz gemiye binmemişti.



İsrail, 2 Mart'tan beri Gazze'ye hiçbir yardımın girişine izin vermiyor. İsrail yönetimi, Hamas tarafından tüm İsrailli rehineler serbest bırakılana dek bu yardımlara müsaade etmeyeceğini belirtiyor. İsrail'in bu tutumunun, yaklaşık 19 aydır süren savaşta Gazze'deki en büyük insani krize neden olduğu ifade ediliyor.



Gazze'ye 2010 yılında ulaşmaya çalışan yardım filosundaki Türk gemisi Mavi Marmara da İsrail açıklarındaki uluslararası sularda saldırıya uğramıştı. Türkiye'den yola çıkan gemiye baskın düzenleyen İsrailli askerler 10 sivili öldürmüştü.