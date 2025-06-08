Gazze'ye yardım taşıyan tekneye müdahale emri

DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail ordusu, iklim aktivisti Greta Thunberg ve "Game of Thrones" dizisinin yıldızı Liam Cunningham'ın da aralarında bulunduğu 12 kişiyi taşıyan yelkenli tekneye Gazze kara sularına ulaşmadan müdahale etmeye hazırlanıyor. Teknede iki de Türkiye kökenli aktivist bulunuyor.



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı grup tarafından kullanılan Madleen adlı yelkenlinin Gazze'ye erişmesini önlemek için orduya talimat verdiğini söyledi. Katz X hesabından, "Antisemitik Greta ve arkadaşlarına açıkça söylüyorum: Geri dönmelisiniz, çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız" diye yazdı. Bakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik deniz ablukasının delinmesine izin vermeyeceğini de kaydetti.



Aktivistler Pazar günü Gazze kara sularına ulaşmayı planladıklarını açıklamıştı.



İsrailli Channel 12 televizyonu ordunun gemiyi Aşdot limanına çekmeyi planladığını, Thunberg ve beraberindekilerin ise gözaltına alınarak sınır dışı edileceğini aktardı.



Gemide iki Türk vatandaşı bulunuyor



Gemiye Almanya'dan katılan aktivist Yasemin Acar, yolculuğun ikinci günü DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in olası müdahalesine ilişkin, "Bu küçük bir tekne, bir bombalama anında kaçış imkanı kısıtlı, hayatta kalma ihtimali çok düşük, bunun farkındayız" ifadelerini kullanmıştı. Acar saldırı anında hayatta kalmak için neler yapmaları gerektiğini gemide kendi aralarında konuştuklarını ve buna hazırlandıklarını da anlatmıştı.



Madleen'de Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Şuayb Ordu ve Fransa'nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan ile birlikte altı Fransız vatandaşı da bulunuyor.



Haziran ayının ilk günü İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'ndan denize açılan Madleen adlı yelkenli Gazze'ye bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuklar için protez uzuvlar taşıyor.



Geçen ay bir gemiye İHA saldırısı düzenlenmişti



Grubun açıklamasına göre gemi, adını "Gazze'nin ilk ve tek kadın balıkçısı" Madleen Kullab'dan alıyor.



Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Gazze'ye yardım taşımak için organize ettiği "Conscience" (Vicdan) adlı gemi Mayıs ayında Malta açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramıştı. Aktivistler geminin ön kısmına zarar veren saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor.



Mayıs 2010'da Türkiye'den Gazze'ye ulaşmaya çalışan Mavi Marmara gemisine İsrail askerleri helikopterle asker indirmiş ve uluslararası sulardaki bu baskında 10 Türk vatandaşı öldürülmüştü. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Madleen'in seferini "Mavi Marmara mirasının devamı" olarak niteliyor.



Gazze'ye 2 Mart'tan itibaren her türlü yardımın ulaştırılmasını engelleyen İsrail, geçen ay bu bölgeye bazı temel yardımların girişine izin vermeye başlamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) ablukanın kaldırılmaması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırmaması hâlinde bu bölgede ciddi kıtlık yaşanacağı uyarısında bulunuyor.