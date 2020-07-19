Samanyolu Haber /Gündem / GDO'lu pirinç skandalını haber yapan Baransu'ya 19.5 yıl hapis cezası /19 Temmuz 2020 14:18

GDO'lu pirinç skandalını haber yapan Baransu'ya 19.5 yıl hapis cezası

Mersin’de GDO’lu pirinç haberini yaptığı için polislerle birlikte hakkında dava açılan gazeteci Mehmet Baransu’ya 3 ayrı suçlamadan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Tayyip Erdoğan’ın müdahil olduğu Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar açıklandı.
 
Tutuklu bulunan Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve iftira suçlarından beraat etti.

3 AYRI SUÇTAN CEZA

Aynı davada gizliliği ihlal suçundan 2 yıl, yasaklanan bilgileri açıklama suçundan 4 yıl, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 13 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı. Baransu’nun 3 ayrı suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapsine karar verildi.

NEDAMET GÖSTERMEDİĞİ…

Yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarına göre pişmanlık emareleri göstermediği, mahkeme heyetine saygısız davrandığı, nedamet göstermediği, ileride bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığı gerekçeleriyle mahkeme, Baransu’nun cezalarında herhangi bir indirim ve erteleme yapılmamasına karar verdi. 

Baransu, Balyoz Darbe Planını belgelerini haberleştirdiği için 13 Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava kapsamında 3 Mart 2015 yılından bu yana Silivri Cezaevinde bulunuyor.
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