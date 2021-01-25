GDO'lu tavuk şoku!

Kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa sebebiyet verdiği için pek çok ülkede kullanımı yasaklanan ve genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanılan yemlerin Türrki'ye ithalatı serbest.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şimdiye kadar 32 çeşit GDO’lu yeme onay verildiğini belirterek, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarları döneminde GDO’lu ithal yeme 17 milyar dolar ödendiğini açıkladı.





TARIM BAKANLIĞI'NDAN GDO'LU YEME İZİN





Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) İktisadi İşletmesi genetiği deştirilmiş "MONN87427" kod numaralı mısırın tavuklarda yem olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na müracaat etti.





Bakanlığın GDO'lu yeme onay verdiğine dair kararı Resmi Gazete’de 23 Ocak Cumartesi günü yayımladı. Bakanlığın kararına göre 10 yıl kullanım izni verilen GDO’lu bu yem çeşidinin ambalajlanması, taşınması, muhafazası ve nakli için mevzuatta belirtilen kurallara uyulacak ve bu yemin GDO’lu olduğuna dair etiketleme yapılacak.





"YABANCI TEKELLERİN ELİNE BIRAKILMIŞ DURUMDA..."





Bakanlığın GDO’lu yem onayını değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ANKA’ya verdiği mülakatta şimdiye kadar Türkiye’de 32 GDO’lu yeme izin verildiğini vurguladı.





Sarıbal şunları söyledi: “Türkiye yine yurt dışından yeni GDO’lu yem maddelerine izin verdi. Daha önce 25 çeşit olan GDO’lu mısır çeşidi, 26 çeşide çıktı. 7 çeşit olan soya çeşidinde ise üçünün süresi olduğu için iptal edildi, 2 yeni çeşit eklendi. Toplamda 32 çeşit GDO’lu mısır ve soya ürününe yemde kullanılmak üzere ithalat izni verildi. Oysa Türkiye olarak iyi bir planlamayla rahatlıkla yemi üretebiliriz."





"AKP döneminde 22 milyon ton mısır ithal ettik, 5 milyar dolar ödedik." diyen Sarıbal, "29 milyon ton soya ithal ettik, 12 milyar dolar ödedik. Sadece 2 ürüne yemde kullanılmak üzere 17 milyar dolar ödedik. Oysa bu verdiğimiz dövizlerin çok az kısmını çiftçi ve üreticiye versek, Türkiye’nin ne mısır ne de soya ihtiyacı kalır." dedi.





YERLİ MISIR NASIL AYIRT EDİLEBİLİR?





Sarıbal, "İktidar ülkenin tarımını, çiftçisini, beyaz et, süt, yumurta üreticisini yabancı şirketlerin kölesi haline getirmiş durumdadır. İthalat lobileri yandaşlar para kazansın diye planlama yapmak yerine gıda güvenliğimizi yabancı tekellerin eline bırakmış durumdayız.” diye konuştu.





Sarıbal, yerli mısır ile ithal mısır arasında görüntüde bile fark olduğunu belirterek, “Yerli mısırımız daha parlak ve berrak.” dedi.