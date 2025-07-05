Samanyolu Haber /Gündem / GDZ Elektrik adı yangınlarla anılmıştı /05 Temmuz 2025 19:47

GDZ Elektrik adı yangınlarla anılmıştı

İzmir Valisi, yangınların elektrik hattından çıktığını açıkladı ancak bölgeden sorumlu GDZ Elektrik bunu reddetti. GDZ Elektrik'in son 3 yıldır vergi vermediği belirlendi.

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İzmir’de çıkan orman yangınlarının çıkış sebebi olarak İzmir Valisi Süleyman Elban, elektrik tellerini işaret etti. Bölgeden sorumlu GDZ Elektrik ise somut delil olmadığını öne sürerek sorumluluğu reddetti.

Gazeteci Bahadır Özgür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şirketin, son 3 yıldır vergi ödemediğini delilleri ile ortaya koydu.

Gazeteci Bahadır Özgür paylaşımında, elektrik şirketiyle ilgili şunları kaydetti:

“Soy, can al, yak ama tek kuruş vergi ödeme! İzmir’de valinin de yangından sorumlu tuttuğu elektrik dağıtım şirketi GDZ Dağıtım hiç vergi vermiyor. Onunla bağlantılı perakende satış şirketi Gediz Perakende de vermiyor. Her ikisinin bağlı olduğu Aydem Elektrik de vermiyor.”
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