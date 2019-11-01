Samanyolu Haber /Gündem / Gebe olduğu halde bırakmıyorlar /01 Kasım 2019 19:20

Gebe olduğu halde bırakmıyorlar

AKP rejiminin bir hamile kadını daha 21 Ekim 2019’da tutukladığı ortaya çıktı. Kimya Bozkurt’un (29) tutuklanma gerekçesinde ‘şüpheli gebe olduğunu belirtmiş’ ifadesi dikkat çekiyor. Mahkeme heyeti genç kadının hamile olduğunu belirten rapor dosyada yer almadığı için tutuklama kararı veriyor. Hastaneden rapor alınıyor ancak buna rağmen Kimya Bozkurt tahliye edilmiyor.

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Kimya Bozkurt, 19 Ekim’de Gaziantep’te kayınvalidesinin evinin önünde arabaya binerken gözaltına alınıyor. Önce emniyete, ardından da savcılığa sevk edililor. Burada yapılar sorgularında hamile olduğunu belirtiyor. 21 Ekim 2019’da SEGBİS ile savcılık sorgusu yapıldıktan sonra Ardahan Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ediliyor.

SAĞA DÖN, SOLA DÖN!

Genç kadın mahkeme sorgusunda da 6 aylık hamile olduğunu belirtiyor. Ancak mahkeme heyeti inanmıyor. Mahkeme sırasında savcı, genç kadının hamile olup olmadığını anlamak için ‘sağa-sola’ dönmesini söylüyor. Mahmeke heyeti ise polislere ‘şifai olarak’ rapor almalarını söylüyor. ‘Şüpheli gebe olduğunu belirtmiş’ denilen tutuklama kararında, Kimya Bozkurt’un hamile olduğunu şifai olarak belirttiği kaydediliyor. Bozkurt, Ardahan’da üniversite okurken KHK ile kapatılan bir derneğe üye olmak ve Bylock kullandığı iddiasıyla tutuklanıyor.

HALA KENDİNE GELEMEDİ

Dört yıllık evli olan Kimya Bozkurt’un eşi Cebrail Bozkurt, eşinin hastaneye kelepçeli vaziyette götürüldüğünü anlatıyor. “Doktor ilgilenmemiş ve kötü davranmış. Hastane koridorlarında öyle gezdirilmiş. Bir insan, hamile bir kadın neden bu şekilde rencide ediliyor. Karara da ‘gebe olduğunu kendi beyan etmiştir, tarafımıza ulaşan herhangi bir belge yoktur’ diye yazdılar. Gebelik raporu daha sonra bu dosyaya eklendi. Ama yine de bir sonuç olmadı.” diyor.
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