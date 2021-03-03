Gebze Cezaevi’nde dokuz tutuklu Covid-19’a yakalandı iddiası





Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan bazı tutukluların Koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı iddia edildi. Haftalık telefon görüşünde kızı Hatice Arat ile konuşan Delal Arat, kızının bu iddiayı doğruladığını söyledi.





Telefon görüşmesinde kızının dün test yaptıklarını ve aynı koğuşta olan dokuz kişinin testinin pozitif çıktığını aktardığını belirten anne Arat, şöyle dedi:





“Bizler açık görüşe gitmiyoruz, gidemiyoruz. Biz buna bu kadar dikkat ederken, sevdiklerimizden bu kadar uzak kalırken nasıl olur da birden bire aynı koğuşta kalan 9 kişinin testi pozitif çıkar anlamış değiliz. Kızım bugün beni bu şekilde bilgilendirdi. Görüşmemiz bittikten sonra cezaevi yönetimini aradım. Yönetim bize bir kişinin hastalandığını, hastaneye gittiği ve oradan geldikten sonra bulaştığını izah etti. İstanbul’da yaşıyorum ve çok kalabalık bir şehir. Defalarca hastaneye gidip gelmeme rağmen ben hala olmamışken nasıl oluyor da bir kişi hastaneye gidip geldiğinde bu bulaşıyor? Buna anlam veremiyorum.”





Cezaevi yönetiminin Kovid-19 olan 9 kişiyi aynı koğuşa aldığını aktaran anne Arat, “O 9 kişi aynı anda nasıl oluyor da bir koğuşta tutuluyor? Biz normalde evde biri hastalandığında ayrı odaya çekiliyoruz. 9 tane arkadaşın aynı koğuşta kalması ne demek? Bir an önce önlem alınmalıdır” diye konuştu.





Çağdaş Hukukçular Derneği Hapishane Komisyonu da bu iddiayı doğruladı. Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları açıklamada, “Bugün Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyasında beyanı alınması gereken Nazan Bozkurt tutuklu bulunduğu Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi'ndeki tutsaklarda Kovid-19 tespit edildiği, bu nedenle çeşitli önlemlerin alındığı, içeriye giriş çıkış olmadığı, SEGBİS'e dahi kimsenin çıkarılmadığı’ gerekçesiyle SEGBİS'e çıkarılmamıştır. Tutsakların en insani hakları bile Kovid-19 tedbirleri adı altında kısıtlanmaktadır. Ancak buna rağmen görülen vaka yoğunluğu hak kısıtlamalarına bahane edilen Kovid-19 ile gerektiği gibi mücadele edilmediğini ortaya koymaktadır. Gelinen aşamada alınan göstermelik tedbirlerle hapishanelerde salgının önüne geçilememektedir. Bu durum tutsaklar için ciddi risk taşımaktadır. Bu nedenle tüm siyasi ve hasta tutsaklar gecikmeksizin tahliye edilmelidir” ifadelerine yer verildi.