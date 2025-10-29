Gebze’de 7 katlı bina çöktü, göçük altında kalanlar var!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 katlı bina çöktü. İçerisinde iki ailenin yaşadığı belirtilen binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.





Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan 7 katlı bina, sabah saatlerinde aniden çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor.





VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Gebze’de çöken binaya yönlendirilen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı” belirtilerek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.





‘BİNADA 2 AİLENİN YAŞADIĞI KAYITLARDA VAR’

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve AFAD ekiplerinin sahada koordineli şekilde çalıştığını ifade etti.





Büyükgöz, “Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız” dedi.





ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olaya ilişkin "29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.





ÇÖKME NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Binanın neden çöktüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Büyükgöz, tüm ekiplerin sahada iş makineleriyle birlikte enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.





EKİPLER ENKAZ BAŞINDA

Bölgedeki çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da umutlu bekleyişini sürdürüyor.