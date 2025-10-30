Samanyolu Haber /Gündem / Gebze’de 7 katlı binanın çökmesi: Enkaz altında can veren 4 kişi toprağa verildi /30 Ekim 2025 19:49

Gebze’de 7 katlı binanın çökmesi: Enkaz altında can veren 4 kişi toprağa verildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanda hayatını kaybeden Levent (44) ve Emine Bilir (37) çifti ile çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir’in (14) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gebze’de çöken apartmanda hayatını kaybeden Levent Bilir ile eşi Emine ve çocukları Muhammed Emir ve Hayrunnisa Bilir’in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Çoban Mustafa Paşa Camii’ne getirildi.



Cenaze namazına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı (YRP) Fatih Erbakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile çok sayıda vatandaş katıldı.



İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bilir ailesi, Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Enkaz altından 8 saat sonra sağ çıkarılan ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Bilir’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
