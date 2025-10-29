Gebze’de çöken 7 katlı binadan bir acı haber daha: 5 kişilik bir aile yaşıyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 katlı bina çöktü. İçerisinde 5 kişilik bir ailenin yaşadığı belirtilen binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan 7 katlı bina, sabah saatlerinde aniden çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor.





14.06 ACI HABER GELDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş acı haberi duyurdu. Bakan Yardımcısı Aktaş, "Maalesef az önce bir erkek çocuğun cansız bedenine ulaşıldı." dedi. Enkaz altında hayatını kaybeden kişinin 12 yaşındaki Emir Bilir olduğu öğrenildi.





İlerleyen dakikalarda enkaz altındaki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. İkinci can kaybındaki cansız bedenin bir kız çocuğuna ait olduğu bildiriliyor.





13.30 UZMANLARDAN 'YAĞIŞLAR ETKİLEMİŞ OLABİLİR' AÇIKLAMASI

Binanın neden çöktüğüne dair araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Uzmanlar, son günlerde yaşanan depremler ve özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden yoğun yağışların, bina zemininin yumuşamasına neden olabileceğini belirtiyor.





Bu durumun, binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkileyerek çökmesine zemin hazırlamış olabileceği iddia edildi.





Olayla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması beklenirken, binanın geçmişine, yapı denetim raporlarına ve ruhsat durumuna ilişkin incelemeler de sürdürülüyor.





12.10 ENKAZDAN İLK SES DUYULDU

Kocaeli Valisi Aktaş, enkazdan bir kişinin sesini duyduklarını açıkladı. Aktaş, sesin sahibine ulaşmak için ise çalışmaların devam ettiğini aktardı. Bu kişinin anne olduğu değerlendiriliyor.





11.55 AİLENİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Enkaz altında kalan kişilerin Levent Bilir ve eşi Emine Bilir ile çocukları Nisa Bilir, Dilara Bilir, Muhammed Emir Bilir olduğu öğrenildi.





11.30 8 BİNA MÜHÜRLENDİ

Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yakınlarında bulunan 8 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.





VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Gebze’de çöken binaya yönlendirilen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı” aktarıldı.





'ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ'

Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, Gebze'de sabah saatlerinde 7 katlı bir binada çökme meydana geldiğini, binanın çökme sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, netleşen bir bilgi olmadığını açıkladı.





Yakınları tarafından içeride bir aile olduğunun teyit edildiğini belirten Aktaş, "İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi. Tüm ekiplerimiz şu anda onlara ulaşmaya çalışıyor. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.





Ekiplerin enkazda dinleme yaptığını belirten Aktaş, "Arkadaşlarımız dinleme yapıyorlar ama şu anda ulaşılmış bir ses yok. Ailenin 2. katta oturduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.





ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2025 tarihinde saat 07.30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır. Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ve sivil toplum kuruluşları (STK) ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları vali ve belediye başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir. Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





ÇÖKME NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Binanın neden çöktüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





EKİPLER ENKAZ BAŞINDA

Bölgedeki çalışmalar devam ederken, vatandaşlar da umutlu bekleyişini sürdürüyor.