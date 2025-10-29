Gebze’de çöken binayı AKP ilçe Başkan Yardımcısı Ergün Kahraman yapmış!













Sabah saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında 3’ü çocuk 5 kişiden oluşan Bilir ailesi kaldı. Binanın enkazında küçük 2 kardeşin cansız bedenine ulaşılırken ailenin büyük çocuğu ise sağ kurtuldu. Arama kurtarma ekipleri enkazda kalan anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Evrensel’de yer alan habere göre, yıkılan binanın, AKP Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Ergün Kahraman’ın sahibi olduğu Vatan İnşaat tarafından 2012 yılında kat karşılığı usulüyle yapıldığı öğrenildi. Binada 2 daire sahibi ve 1 kiracı ailenin yaşadığı, enkaz altında kalan kiracı Bilir ailesinin ise 2 yıldır bu binada oturduğu belirtildi.Binanın yıkılma nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak çeşitli iddialar var. Bir iddiaya göre, bina metro inşaatı nedeniyle riskli olarak işaretlenmişti ve düzenli kontrol ediliyordu. Bu iddia üzerine çevredeki 9 bina boşaltılarak mühürlendi. Mahalle sakinleri ise, daha önceki gece yaşanan Balıkesir depreminin ardından binada çatlaklar oluştuğunu öne sürdü. Binayı yapan müteahhit Ergün Kahraman’ın ise binada kolon kesilmediğini söylediği iddia edildi.Binanın enkazından sağ olarak çıkarılan Dilara Bilir’in Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürerken enkaz altından cesetleri çıkarılan Hayrunnisa ve Muhammet Emir’in cenazeleri morga götürüldü. Dilara Bilir’in sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Enkaz altındaki baba Levent ve anne Emine Bilir’e ulaşmak için olay yerinde 147 personel ile arama kurtarma çalışmaları sürüyor.