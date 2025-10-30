Gebze'de çalışmalar tamamlandı: 5 kilişik aileden 4'ünün cesedi çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Arama kurtarma çalışmalarında 5 kişilik aileden önce iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. 18 yaşındaki Dilara Bilir, saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gece yarısı, çalışmaların 19'uncu saatinde baba Levent Bilir ile anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkaz altında kimse kalmadı.





VALİ AKTAŞ: "ENKAZ ALTINDA 5 KİŞİLİK AİLE VAR"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, enkaz altında 5 kişinin olduğunu açıkladı.





Vali Aktaş yaptığı açıklamada "Bina 2012 yılında yapılmış. Çökmenin neden kaynaklandığıyla alakalı araştırmalar devam ediyor. Bir ailenin binada olduğunu değerlendiriyoruz. Aile, baba ve 3 çocukları var. Arkadaşlarımız bir ses aldı, o kişiye ulaşmaya çalışıyor. 375 kişi arama-kurtarma çalışmasına katılıyor. Binayla ilgili herhangi bir ihbar bulunmuyor." diye konuştu.





ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN İLK SES ALINDI

Öte yandan saatler sonra çöken binanın enkazından ilk ses alındı. Vali Aktaş, yaptığı açıklamada "Enkazdan ilk ses alındı, o vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılıyor. İnşallah kısa zamanda vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.





9 BİNA MÜHÜRLENDİ

Gebze'de yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 9 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Vali Aktaş "Olay yerine yakın yerlerdeki 9 binamızı tedbiren boşaltmaya karar verdik. Herhangi bir olumsuz durum bu binalarla ilgili tespit edilmedi ancak tedbiren böyle bir karar aldık." dedi.





ACI HABER GELDİ! 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan saatler sonra acı haber geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Hayatını kaybeden çocuğun 12 yaşındaki Emir olduğu belirtildi.





5 KİŞİLİK AİLEDEN 4 KİŞİ ENKAZ ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalan anne ve babayı arama kurtarma çalışmaları gece 02:40 civarında son buldu. Ekipler, anne ve babanın cansız bedenlerini enkaz altından çıkardı. Çöken 7 katlı binanın enkazında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, 18 yaşındaki Dilara ise sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.





İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ: "4 KİŞİYİ KAYBETTİK"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, anne babanın enkaz altından çıkarılmasının ardından basına açıklama yaptı. Bakan yardımcısı Aktaş, şunları söyledi:





“Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de az önce çıkarıldı. Önce babanın cenazesi daha sonra annenin cenazesi çıkarıldı. Bu şekilde 5 kişilik ailemizin maalesef 4 ferdi vefat etti. Sadece Dilara kızımız, evin büyük kızı 18 yaşındaki kızı sağ olarak çıkarıldı.





Ama diğer aile üyeleri, anne baba ve iki çocuk maalesef vefat etmiş oldu. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz. Biz kendisini bugün hastanede ziyaret ettik, konuştuk da kendisiyle. Genel durumu iyi. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre, çok ciddi bir problemi yok. İnşallah kısa sürede tedavisine olur ve sıhhatine, sağlığına kavuşur. Arama kurtarma çalışmaları esnasında toplam 913 personel canlı uğraş bir şekilde görev yaptı. Çöken binanın çevresindeki 12 bina tahliye edildi.”