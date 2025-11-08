Gebze'de faciaya davetiye: Bakanlık hala sessiz

Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1411 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın kolonlarda çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, ihbarda bulundu.



Daha önce ölçüm cihazı da yerleştirilen binada kayma olduğu tespit edilince burada yaşayan 11 kişiden oluşan 3 aile tahliye edildi.



Aileler, kendi istekleriyle akrabalarının evlerine gitti. Yetkililerin binayla ilgili rapor hazırladığı, sokak üzerinde ise incelemelerin devam ettiği öğrenildi.



Gebze’de 7 katlı binanın çökmesiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından çevredeki 12 bina mühürlenmiş, 45 aile tahliye edildi. Metro çalışması olduğu bilinen bölgede mahalle sakinlerinin önceki aylarda yaptığı şikayetlerin dikkate alınmadığı CHP’li Karasu tarafından Meclis gündemine taşınmıştı.