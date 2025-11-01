Gebze'de yanında kocaman metro deliği oluşan binalar tahliye edildi

Çalışmalara 913 personel, 161 araç, 6 arama köpeği ve 10 sismik dinleme cihazı katıldı. Enkaz alanında Cumhuriyet savcılarının incelemesi sürüyor, bu nedenle enkaz kaldırma işlemi henüz başlatılmadı.





Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim sabahı saat 07.00 sıralarında 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü.Enkaz altında kalan beş kişilik Bilir ailesinden sadece büyük kızları 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı. 44 yaşındaki baba Levent Bilir, 37 yaşındaki anne Emine Bilir, çocukları 14 yaşındaki Hayrunnisa ve 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir’in cansız bedenlerine arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı.Çökmenin ardından ilk etapta mühürlenen 9 binaya 3 bina daha eklendi. Son olarak riskli görülen 4 bina daha boşaltıldı.Yıkımın yaşandığı Arslan Apartmanı’nın enkazı ve mühürlenen 12 binanın bulunduğu bölge, dronla görüntülendi.Bölgede bir süredir devam eden metro hattı çalışmasının olduğu görüldü. Metro çalışması nedeniyle açılan kuyu da dron görüntülerine yansıdıVali Aktaş ayrıca şu ifadeyi kullandı:“Taşıyıcı kolonda bir çatlama söz konusu. Hem İstanbul’dan hem Ankara’dan ekiplerimiz geliyor. Sayın İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız konudan ilk andan itibaren haberdar edildiler.”Şu anda 74 kişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinde misafir ediliyor; diğerleri yakınlarının evlerinde kalıyor.Yıkım bölgesinde inşaat ve jeofizik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, deflektometreyle yer altının sismik ölçümünü gerçekleştiriyor. Çevreye yaklaşılmaması için barikatlar kuruldu.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaları iki boyutta sürdürdüklerini söyledi:“Bunlardan biri binaların statik incelemesi, diğeri zeminde bir problem olup olmadığıdır.”Halk TV'den Umut Taştan'ın haberine göre; bölgedeki yurttaşlar 4 kişi ölmeden önce CİMER'e başvuruda bulundu.Yurttaşlar, metro inşaatının ardından binalarında çatlak olduğunu belirterek inceleme istedi. İşte o CİMER şikayeti:İkamet ettiğim binanın yakınında bir süredir metro inşaatı çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar başlamadan önce evimizde herhangi bir çatlak veya yapısal sorun bulunmazken, çalışmaların başlamasıyla birlikte evimizin çeşitli bölgelerinde (özellikle tavan-duvar birleşim yerleri ve kolon hizalarında) gözle görülür çatlaklar meydana gelmiştir. Bu çatlaklar zamanla artmış ve belirginleşmiştir. Ayrıca dış kapımız kapanmakta zorlanmakta, bu durum binada oturma ya da kayma ihtimalini düşündürmektedir.Durumun can ve mal güvenliğimizi tehdit etmesinden ötürü endişe duymaktayım. Bu kapsamda;Metro çalışmalarının çevre binalar üzerindeki etkilerinin incelenmesini,Binamızda oluşan hasarın bu çalışmalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının teknik olarak tespit edilmesini,Gerekirse sorumluların belirlenmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum.Bilgilerinize arz ederim."